"عودة الثقة" سبب فوز سلة الاتحاد على الزمالك

فاز الفريق الاول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى على نظيره فريق الزمالك بنتيجة ٧٤-٧٧ اى بفارق ثلاث نقاط فى إطار الجولةالحادى عشر من دورى السوبر

وقدم الفريق الاخضر مباراة حماسية حتى الثوانى الاخيرة من عمر المباراة وسيطر على لاعبى الاتحاد الاداء الرجولى والاصرار على الفوزمما يؤكد على عودة الروح الحماسية بين لاعبى الفريق

وأستطاع الكابتن أحمد عمر وجهازه المعاون فى استعادة روح الفريق بين اللاعبين الذين تعاملوا مع مباراة اليوم بمبدأ " لا بديل عن الفوز" خاصة وان زيارة محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى للاعبين والجهاز الفنى فى حضور حازم الرجال أمين الصندوق كان لها بالغ الآثر فى تحفيز اللاعبين قبل مواجهة الزمالك