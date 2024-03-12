تيغراي تعلن تسريح أكثر من 100000 مقاتل سابق

أعلنت إدارة تيغراي المؤقتة، عن تسريح أكثر من 100,000 مقاتل سابق، على مرحلتين متميزتين.

في مقابلة مع أديس ستاندرد، كشف رضا هاليفوم، رئيس مكتب الاتصالات في إدارة تيغراي المؤقتة، أن العمليات أجريت وفقا للشروط المنصوص عليها في اتفاق وقف الأعمال العدائية (CoHA) الموقع في نوفمبر 2022.

فى المرحلة الأولي، من إجراءات التسريح، تم تسريح أكثر من 50,000 مقاتل سابق من القوات العسكرية لمنطقة تيغراي.

خلال الإعلان عن تسريح المقاتلين السابقين في إطار هذه المرحلة الأولية في يوليو 2023 ، كشف الجنرال تاديسي ويريدي ، نائب رئيس إدارة تيغراي المؤقتة ، أن العملية كانت تدار فقط من قبل إدارة تيغراي المؤقتة.

في مقابلة حديثة مع أديس ستاندرد ، كشف Redae أيضا أن المرحلة الثانية من التسريح تمت بشكل مستقل ، دون دعم ومشاركة اللجنة الوطنية لإعادة التأهيل (NRC).

وقال رضاي: "تم تسريح أكثر من 100,000 مقاتل سابق دون مرافق كافية لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج ، وبدلا من ذلك الاعتماد على توقع التنفيذ الناجح لاتفاق بريتوريا" وهذا يؤكد تفاني إدارة تيغراي المؤقتة في تنفيذ اتفاق بريتوريا".

تم إنشاء المجلس النرويجي للاجئين، في ديسمبر 2022 وفقا للشروط الموضحة في اتفاقية بريتوريا للسلام ، مع المسؤولية الأساسية عن الإشراف على تسريح المقاتلين السابقين وإعادة تأهيلهم.

وحتى الآن، سجلت اللجنة 371,971 مقاتلا سابقا من ثماني ولايات إقليمية، يعود 70٪ منهم تقريبا إلى منطقة تيغراي.

وشدد رئيس مكتب الاتصالات في تيغراي على الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأفراد المسرحون، والتي تشمل نقص المساكن وفرص العمل والضروريات الأساسية.

وأشار إلى أنهم "يواجهون مأزقا محفوفا بالمخاطر، ويتعاملون مع محن اقتصادية حادة وندرة في فرص العمل".

وعلى الرغم من المساعي الجديرة بالثناء التي بذلتها الإدارة المؤقتة في تيغراي، شدد ريداي على الفعالية المراوغة للجنة، مما أدى إلى عقبات ملحوظة أمام مقاتلي تيغراي السابقين المسرحين.

سلط مقال نشرته أديس ستاندرد في أكتوبر 2023، الضوء على التحديات التي واجهها المقاتلون السابقون الذين تم تسريحهم خلال المرحلة الأولية من عملية التسريح.

يوضح المقال أنه لم يكمل جميع المقاتلين السابقين عملية نزع السلاح، حيث لا يزال الآلاف ينتظرون شهاداتهم الرسمية.

ويشمل ذلك المقاتلين المعوقين الذين يخضعون حاليا للعلاج الطبي في المنشآت العسكرية.

وبالإضافة إلى ذلك، وإلى جانب المقاتلين السابقين المعوقين الذين يتلقون الرعاية الطبية في مختلف المعسكرات العسكرية في جميع أنحاء المنطقة، يواجه العديد من المقاتلين السابقين المسرحين صعوبات في إعالة أسرهم بسبب محدودية الموارد وعدم كفاية خدمات إعادة التأهيل.

أعرب جيتاشيو رضا، رئيس إدارة تيغراي المؤقتة، مؤخرا عن أن إدارته تنتظر التنفيذ الشامل للبرنامج المخصص لحوالي 270,000 من مقاتليها السابقين.

أقر مسؤولو المجلس النرويجي للاجئين، بأن اللجنة واجهت تأخيرات في تنفيذ مساعي التسريح، التي كان من المقرر مبدئيا إجراؤها في سبتمبر 2023، ويعزى ذلك إلى عدم كفاية التمويل لمعالجة النفقات المقدرة التي تتجاوز 29.7 مليار بر.

ومع ذلك ، قبل أسبوعين ، حصل المجلس النرويجي للاجئين على تعهد بقيمة 16 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتعزيز عملياته.

"أتوقع وأثق في أن الحلفاء والشركاء الآخرين سوف يحترمون تعهداتهم السياسية بينما نختتم استعداداتنا لبدء العملية" ، قال السفير تيشوم توجا ، رئيس اللجنة ، خلال حفل توقيع اتفاقية المنحة