المصري يتعادل إيجابيًا مع زد بالدوري المصري

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، نتيجة مباراة المصري البورسعيدي ونادي زد، والتي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري.

أهداف مباراة المصري البورسعيدي وزد

تقدم عبد الرحمن البانوبي لفريق زد في الدقيقة 21 من زمن المباراة، قبل ان يتعادل محمد الشامي للمصري في الدقيقة 54 من الشوط الثاني ويعود بالنتيجة لهدف لكل فريق.

ثم تقدم مرة أخري فريق زد عن طريق اللاعب شادي حسين في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وعاد المصري بالنتيجة مرة اخري في الدقيقة 90+8 عن طريق الااعب محمد الشامي سجلها بنجاح.



وجاء تشكيل المصري على النحو التالي: محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، محمد طارق ، أحمد أيمن منصور ، حسين السيد لخط الدفاع ، محمود حمادة ، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر ، سمير فكري ، محمد الشامي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.





في المقابل جاء تشكيل نادي زد كالتالي: "الحارس: علي لطفي، والدفاع: أحمد زكي –مصطفى العش –عبد الله بكري –أحمد سيد عبد النبي، وفي الوسط: عبد الرحمن البانوبي – محمود نبيل– أحمد الصغيري، والهجوم: ماتا ماجاسا – شادي حسين – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".