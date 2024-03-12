وفاة شخص في حادث سير بالدقهلية

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية "موتوسيكل"، بطريق درين – نبروه في محافظة الدقهلية.

وقامت سيارة الإسعاف بنقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة نبروه، بوقوع حادث تصادم بطريق درين ووجود وفاة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه، لمكان البلاغ محل الواقعة، رفقة سيارة الإسعاف، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية، نتج عنه مصرع قائد الدراجة النارية، ويدعى السيد أحمد محمد على 18 عاما.

تم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وإيداعه ثلاجة حفظ الموتي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة