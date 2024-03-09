غيرة مريضة.. عاشق يتخلص من غريمه بطلقة خائنة

أراد رجل غاب عقله أن يثأر لكرامته المجروحة، فلم يتفتق ذهنه إلا بفكرة سوداء أسالت دماءً حارةً.

بطل قصتنا الشرير هو الشاب خيسي ألفاريز المُتهم بإزهاق روح ماريو فييرو في فبراير 2021.

وكان المجني عليه فييرو مُدرساً للعلوم الإجتماعية وأتم في شهوره الأخيرة خطبته من إيمي جيمبارا حبيبة الجاني السابقة.

اقرأ أيضاً: القصاص من سفاح النساء.. مذاق السم يفتك بطباخه

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن الرجل المُتهم بإنهاء حياة خطيب صديقته السابقة استخدم مُحرك البحث جوجل للبحث عن أمور تُثير الريبة، فقد أظهر سجل بحثه قيامه بالبحث عن طريقة إزهاق المجني عليه.

المجني عليه

علاقة عاطفية تُنهي حياة المجني عليه

وأشار التقرير إلى أن سجل بحث المُتهم عبر الإنترنت أظهر أيضاً بحثه عن كيفية تأجير مُجرم، وكيف تستخدم السلاح لإزهاق روح أحدهم، وبحث أيضاً عن كيفية مسح سجل البحث عبر جوجل.

وأشارت تقارير محلية إلى أن فييرو فارق الحياة في بيته في فبراير 2021بعد أن أتم خطبته من إيمي في 2020.

وكانت إيمي في علاقة عاطفية مع الجاني خيسي ألفاريز في الفترة بين 2015 و2019.

الجاني

وكشفت إيمي سبب افتراق المسارات بينها وبين الجاني قائلةً :"انفصلت عن ألفاريز لأني كُنت أعلم أن العلاقة ليست آمنة أو صحية، ولم أعد أرغب في البقاء أكثر".

ودافع ألفاريز عن نفسه مؤكداً أن الواقعة تُصنف كواقعة "دفاع عن النفس"، وسرد تفاصيل يوم الواقعة وأكد ـمخ قاد سيارته لمُقابلة الضحية، قبل أن يتشاجرا بعنفٍ بالغ.

وتابع قائلاً :"هذا اليوم الأول من فبراير 2021 هو اليوم الأكثر مأساوية في حياتي، لقد كُدت أن أفقد حياتي، ودخلت في شجارٍ عنيف، وتم القبض علىّ بعنفٍ ايضاً".

وقال الجاني أمام المحكمة أيضاً إنه مُصاب بالتوحد، وأشار مُحاميه إلى أن حالته النفسية تجعله عاجزاً عن إدراك المُعطيات الاجتماعية، وشدد الدفاع على أنه لم يكن ينوي إزهاق روح المجني عليه.

ودافع المحامون عنه فيما يخص البحث عبر الإنترنت بالتأكيد على أنه لم يكن بجواره من يُنصت لشكواه.

ويُواجه المُتهم إمكانية إنزال عقوبة السجن المؤبد بحقه في حالة إدانته في الجريمة.