سيدتان تُدبران جريمة سطو باستغلال شخص فارق الحياة !

في جريمة أشد غرابة الخيال، دبرت سيدتان جريمة سطو على حسابٍ بنكي باستغلال شخص فارق الحياة دون أن تردعهما هيبة الموت.

وقعت الجريمة الغريبة في ولاية أوهايو الأمريكية حينما قامت السيدتان لورين فيرالو – 55 سنة وكارين – 63 سنة بقيادة السيارة مع جثمان شخص ميت من أجل سرقة حسابه في أحد البنوك.

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وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست الأمريكية فإن السيدتين وهما ليستا ذات صلة بالمجني عليه ولكنهما كانتا تعيشان معه في المدينة نقلوا جثمانه عبر سيارة بمُعاونة شخص ثالث.

المُتهمتان

دولارت زهيدة تدفع سيدتين لجريمة يندى لها الجبين

واستندت الخطة الإجرامية على بقاء المتوفي ويُدعى دوجلاس لايمان – 80 سنة في مقعد الراكب الأمامي حتى يراه موظف البنك فيطمأن للسيدتين فيتمكنان من الحصول على أموال من حسابه.

وأشار التقرير إلى أن السيدتين سرقتا مبلغاً قدره 900 دولار من حساب المتوفى، وعقب إتمام المُخطط تركا الجثمان في المركز الطبي للمقاطعة دون أن يُثبتون هويته أو هويتهما.

ولا تزال السلطات المعنية تبحث في سبب وفاة المجني عليه، وتواجه الجانيتان في حالة الإدانة إمكانية إنزال عقاب السجن بحقهما لمدة تصل إلى العام.

وستكشف الأيام المُقبلة المزيد من التفاصيل عن الواقعة، وسيكون للمتهمتين حق الدفاع عن نفسيهما، وسيكون من المُثير معرفة الدوافع.

كما ستكشف الأيام حكم المحكمة بحق المُتهمتين، وكيف سيكون رد فعل ذوي الضحية حينما يعرفون القصة.,