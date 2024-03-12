الحرب السودانية| استعادة مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية من مراسلون بلا حدود (فيديو)

الجيش السوداني، يستعيد المقر الرئيسي للإذاعة والتلفزيون في أم درمان، مما يمثل تقدما كبيرا في الصراع الأهلي المستمر منذ 11 شهرا مع قوات الدعم السريع.

احتلت قوات الدعم السريع المقر منذ بدء النزاع، لكن الجنود يحتفلون الآن في الخارج، وأدى الصراع إلى نزوح ثمانية ملايين شخص، مما أثار مخاوف تتعلق بالجوع.

وأشاد الجيش به باعتباره "انتصارا كبيرا".

ومع ذلك، على الرغم من الاستيلاء على المبنى في أبريل الماضي، لم تتمكن قوات الدعم السريع من البث منه، واستمر التلفزيون الحكومي في عرض محتوى مؤيد للجيش، تم بثه من أماكن أخرى في البلاد.

منذ اندلاع الحرب، قاتل الجيش وقوات الدعم السريع للسيطرة على الخرطوم والمدن المجاورة.

وعلى الرغم من دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك، استمر القتال العنيف في عدة أجزاء من العاصمة.

اندلع الصراع في أبريل الماضي بعد خلاف بين قائد الجيش، الجنرال عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، حول خطة سياسية مدعومة دوليا للتحرك نحو الحكم المدني.

وبالإضافة إلى تشريد الملايين، ترك الصراع الخرطوم في حالة خراب، وتسبب في أزمة إنسانية وتسبب في عمليات قتل بدوافع عرقية في دارفور، في غرب البلاد.

طرد مليشيا الدعم السريع من مستشفى الولادة بأمدرمان " الدايات" وما جاورها#السودان pic.twitter.com/RnUtB2ia2K — Sudan News (@Sudan_tweet) March 12, 2024