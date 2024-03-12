جامعة العريش في الملتقَى القِمِّيّ للمبادراتِ الطُّلابيَّة بالجامعاتِ والمَعاهد المِصريَّة

شاركت جامعة العريش في الملتقى القمِّيّ للمبادراتِ الطُّلابيَّة بالجامعاتِ والمعاهد المصريَّة "دمج الطُّلَّاب من ذوي القُدرات الفائقةِ والطُّلَّابِ الأسوياء - مبدعون باختلاف 3".

أُقِيمَ الملتقى في معهد إعدادِ القادَةِ بحُلوَان .

وأعربَ الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، عن سعادتهِ بمشاركةِ الجامعة في هذا الملتقَى المُهِمّ؛ فقالَ: "إن مشاركة جامعتنا في هذا الملتقى تعكس التزامنا بتطويرِ قدراتِ طلَّابنا، وتمكينهم من المشاركة الفعَّالة في المجتمعِ، وتحقيق التَّغيير الإيجابيَّ.

كما توجه بالشكر والتقدير لقطاع الأنشطة الطلابية ورعاية الطلاب بالجامعة والطلاب المشاركين وجميع القائمين على هذا الحدث.



وأوضح أنَّ جامعَةَ العريشِ شاركتْ في الملتقَى بالعديدِ منَ المبادرَاتِ الطُّلَّابيَّةِ، عن الصِّحَّةِ والبيئةِ السِّيناويَّةِ' وتهدف إلى توعية الطُّلَّاب حول أهميَّةِ الحِفاظِ على البيئة السِّيناويَّة وتأثيرها على الصِّحَّة العامَّة، وكذلك بالنَّشاط الطُّلَّابيّ نقدِرُ نُغَيّرُ.... أَنتَ أَقْوَى منَ المُخَدَّراتِ"، وتهدف إلى توعيةِ الطلَّاب حولَ ضرورةِ الابتعادِ عنِ المخدَّرات وتأثيرِها السَّلبيّ على الفردِ والمُجتمعِ.

وتعكس مشاركة جامعة العريش في هذا الملتقى التزامها بتطوير وتمكين الطلاب، وتعزز دور الجامعة في تشجيع الابتكار والإبداع وتعزيز الوعي في المجتمع. وتعكس المبادرات المشاركة تركيز الجامعة على القضايا البيئية والصحية والاجتماعية، وتعزز دور الطلاب في تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع، وتساهم في بناء شبكة قوية من الطلاب المبدعين والمبادرين في مصر، وتعزيز دورهم في تطوير المجتمع وتحقيق التغيير الإيجابي.

