مسلسل إمبراطورية ميم| علاقة مريبة بين نور النبوي ومايان السيد

تشهد الحلقة الثانية من مسلسل إمبراطورية ميم، بلقاء غريب بين مايان السيد ونور النبوي، التي ذهبت إلى سيارته وطلبت منه دون سابق معرفة أن يوصلها إلى منزلها.

طلب خالد النبوي من ابنه الاهتمام بأخوته واحضارهم من المدرسة وتوصيلهم إلى المنزل، لايكترث ابنه بهذا الطلب، وتقوم مايان السيد بالتنزه معه وإغلاق هاتفه المحمول حتى لايتصل به أحد، فهي شخصية تمتلك قدر كبير من الحرية والتمرد، ونور لديه نفس الصفة .

ومن ناحية أخرى تصر سيدة المبيعات على خالد النبوي ببيع منزله في المعادي، وتذهب إلى جارته حلا شيحة لتعرض عليها نفس السعر وإقناع جارها بالبيع للحوصل على المنطقة بأكملها لتقابلها بالرفض أيضًا.

تضم أحداث مسلسل :إمبراطورية م: كما ظهرت في البرومو أننا أمام مشاهد تتشابه كثيرًا لفيلم الثنائي الشهير سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والفنان الكبير أحمد مظهر والذي أول من عرفنا من خلالهم عنوان “إمبراطورية م”، مع عدد كبير من اللمسات المعاصرة للجيل الحالي من حيث المطالب والحياة الاجتماعية لشباب وأطفال الألفية الحالية.

روح اجتماعية وكوميدية في أحداث “إمبراطورية م”

نجد روح من الكوميديا بتواجد الفنانة نشوى مصطفى بعد غياب طويل عن الدراما وخاصةً الرمضانية، ومواقفها مع الفنان خالد النبوي، وعودة الفنانة حلا شيحا، مع طاقم من الشباب والأطفال أعطوا العمل حيوية وتمثيل متسلسل للأجيال بدايةً من الطفولة حتى المراهقة.

يظهر خالد النبوي أبًا لـ 6 أطفال من مراحل عمرية مختلفة ومشكلات متعددة، وحلا شيحا المطلقة التي تعيش مع ابنتها، ليلتقيان سويًا خلال أحداث الفيلم ..فهل سيكون بينهما ارتباط الذي يتبعه حياة مشتركة لأبنائهما؟

مسلسل “إمبراطورية م” خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز ومايان السيد وإلهام صفي الدين وهاجر السراج ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان وإيمان السيد ونورهان منصور وليلى عز العرب وأحمد طلعت ومحمود حافظ، قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة.