بث مباشر .. مباراة الأهلي والبنك الأهلي الليلة بالدوري

يستضيف ستاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء ، مواجهة الأهلي والبنك الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 15 لبطولة الدوري الممتاز.

وقبل مواجهة الليلة ، يأتي ترتيب الأهلي في المسابقة المحلية على النحو التالي..

يأتي الأهلى في الترتيب العاشر برصيد 17 نقطة ، بعد خوضه 7 مباريات محققا الانتصار في 5 لقاءات والتعادل في مواجهتين مسجلاً 17 هدفاً ، وتلقت شباكه ٥ اهداف.

ويخوض الاهلي المواجهة ، منتشيًا بتحقيق لقب بطولة كأس مصر على حساب غريمه التقليدي الزمالك ، بالفوز بثنائية من دون رد.



سجل هدف التقدم إمام عاشور في الدقيقة 83، وأضاف أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليرفع الأهلي رصيده من البطولة إلى الرقم 39.

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