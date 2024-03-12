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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بث مباشر .. مباراة الأهلي والبنك الأهلي الليلة بالدوري

الأهلي
الأهلي

يستضيف ستاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء ، مواجهة الأهلي والبنك الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 15 لبطولة الدوري الممتاز.

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حال عبوره إلى نصف النهائي والنهائي .. الأهلي يخوض مواجهات إياب أبطال أفريقيا على ملعبه

وقبل مواجهة الليلة ، يأتي ترتيب الأهلي في المسابقة المحلية على النحو التالي..
يأتي الأهلى في الترتيب العاشر برصيد 17 نقطة ، بعد خوضه 7 مباريات محققا الانتصار في 5 لقاءات والتعادل في مواجهتين مسجلاً 17 هدفاً ، وتلقت شباكه ٥ اهداف.

ويخوض الاهلي المواجهة ، منتشيًا بتحقيق لقب بطولة كأس مصر على حساب غريمه التقليدي الزمالك ، بالفوز بثنائية من دون رد.

سجل هدف التقدم إمام عاشور في الدقيقة 83، وأضاف أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليرفع الأهلي رصيده من البطولة إلى الرقم 39.

مشاهدة لقاء الأهلي والبنك الأهلي من خلال الضغط هنا..

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