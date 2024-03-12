حال عبوره إلى نصف النهائي والنهائي .. الأهلي يخوض مواجهات إياب أبطال أفريقيا على ملعبه

أجريت مساء اليوم الثلاثاء ، فعاليات قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا ، التي أسفرت عن ملاقاة الأهلي لنظيره سيمبا التنزاني.

وحال نجاح الفريق الأحمر في حسم تأهله إلى نصف النهائي واللقاء النهائي ، فإنه من المقرر وفقا للتصنيف وتتويج الأهلي باللقب القاري عن النسخة الأخيرة ، أن يلعب مواجهات الإياب في دوري أبطال إفريقيا على ملعبه بمصر.

على صعيد متصل ، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم نظيره البنك الأهلي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة في تمام التاسعة والنصف وتقام على استاد القاهرة.

ويخوض الفريق الأحمر مواجهة الدوري الليلة منتشيًا بفوزه الأخير بلقب الدوري الممتاز على حساب نظيره الزمالك بالفوز بثنائية من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما الجمعة الماضي على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.