معرض خير مزارعنا لأهالينا.. فرصة للحصول على السلع الغذائية بأسعار مخفضة

تلبيةً لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع العبء عن كاهل المواطنين، تقيم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي معرض خير مزارعنا لأهالينا في الدقي.

مجموعة واسعة من السلع

يُقدم المعرض مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة، تصل إلى 50% على بعض المنتجات.

معلومات هامة عن المعرض:

العنوان: الإدارة العامة للزراعات المحمية في الدقي أمام نادي الصيد.

مواعيد العمل: يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً.

مدة المعرض: حتى نهاية شهر رمضان.

المساحة: 1500 متر مربع.

عدد المنافذ: أكثر من 70 منفذًا.

عدد السلع والمنتجات: أكثر من 200 سلعة ومنتج غذائي.

التخفيضات: تبدأ من 20% وتصل إلى 50% على بعض المنتجات.



مميزات المعرض:

-من أكبر المعارض من حيث جودة المعروض والأسعار.

-يخدم المواطنين في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

-فرصة رائعة للحصول على احتياجات شهر رمضان بأسعار مناسبة.

نصائح للزائرين:

-الذهاب إلى المعرض في وقت مبكر لتجنب الازدحام.

-اصطحاب قائمة بالاحتياجات قبل الذهاب إلى المعرض.

-مقارنة الأسعار بين مختلف المنافذ قبل الشراء.