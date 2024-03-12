كلوب يعلق على مستويات آرسنال في الدوري الإنجليزي

علق المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على المستويات التي يقدمها آرسنال هذا الموسم تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا.



ونجح آرسنال في تصدر جدول مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم بفارق الأهداف عن الريدز.

كلوب: آرسنال يعيش حالة مذهلة

تحدث كلوب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لليفربول، حيث قال: "الجانرز يعيش حالة مذهلة هذا الموسم، في آخر 5 أو 6 مباريات شاهدتها لهم".

وأضاف: "فهم لعبوا تقريبًا بنفس التشكيل وإن غاب جابرييل مارتينيلي يلعب لياندرو تروسارد، وهذا أمر جيد أيضًا".

وأضاف: "يجب علينا فقط أن نقاتل لنكون هناك (في الصدارة)".

الجدير بالذكر أن آرسنال يتواجد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 64 نقطة، بينما يأتي ليفربول في الوصافة بنفس الرصيد.