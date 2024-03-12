مايو المقبل موعدًا لنهائي دوري أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والإياب

أسفرت فعاليات قرعة دوري ابطال افريقيا وتحديد مواعيد المواجهات الختامية للبطولة ، عن تحديد موعد النهائي الذي تقرر له أن يقام يومي 19 و26 مايو 2024 ذهاب وإياب.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في أحد أيام 29 ، 30 ، 31 مارس، والعودة بين أيام 5 ، 6 ، 7أبريل.

على أن تقام مباريات ذهاب دور نصف النهائي أيام 19 و20 أبريل، وموعد مباريات الإياب هو 26 أو 27 من شهر ابريل.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة قوية وصعبة لفريق الأهلي ضد سيمبا التنزاني.

وعلى الجانب أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية التي أجريت قبل قليل عن صداما بين الزمالك وفيوتشر بعد صعودهما كمتصدر ووصيف على نحو الترتيب في دور المجموعات.