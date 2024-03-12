القبض على مُتهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط قيام ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر) بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته ( عملات أجنبية ومحلية مختلفة أبرزها قرابة " 1,200 مليون يورو 400 ألف دولار – 1,4 مليون جنيه مصرى - 1,7 كيلو جرام مشغولات ذهبية" ) .

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى ( 90 مليون جنيه تقريباً ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بحبس مُتهم لمدة سنة مع الشغل، لاتهامه بتعاطي المخدرات في دار السلام.

وتضمن الحكم إلزام المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط.

أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ وكيل النيابة أحمد النواوي، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم أحمد.ب أنه في يوم 7 أكتوبر 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز بقصد التعاطي الجوهر المخدر للهيروين والحشيش والمورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه بتاريخ الواقعة وحال مباشرة الرائد الضبط بمباحث قسم شرطة أول مترو الأنفاق لعمله.

وأثناء مروره بدائرة القسم وبمحطة دار السلام شاهد المتهم والذي ما أن شاهد الضابط ألقى كيس بلاستيك وحاول الفرار إلا أنه تمكن من استيقافه والتقط وعثر به على قطعة حجرية لمخدر الهيروين ومحلول مائي وسرنجة فارغة وأفر له بإحرازه للمخدر المضبوط والأدوات المضبوطة بقصد التعاطي.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي إيجابية عين البول والدم المأخوذة من المتهم على جوهري المورفين ونواتج أيض الحشيش المخدرين والمدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.