تحرير 21 ألف و165 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق

وجهت الإدارة العامة للمرور عدد من الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (21165) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (819) مخالفة السير بدون تراخيص، (42) دراجة نارية مخالفة، (11477) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (21) مخالفة موقف عشوائى، (838) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (4) مخالفات لشروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ومن جهة أخرى شهد الطريق الصحراوى الغربى ناحية مدخل جهينة سوهاج الجديدة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث مصرع 2 وإصابة 2 تم نقل المصابين والمتوفين للمستشفى وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة على الطريق ووجود مصابين ومتوفين وتم نقلهم للمستشفى.

وبالفحص تبين بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة أحمد . ا . ي 50 سنة بإشتباه كسر بالساقين والقدمين والضلوع، وإصابة مالك . أح . ا عامين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومصرع صفاء . م . أ 39 سنة، وذكر مجهول الهوية تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى جهينة المركزى.

تم الدفع بالمعدات إلى مكان الحادث وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفها جزئيا بسبب الحادث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.