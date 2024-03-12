تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك في الدوري المصري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره البنك الأهلي في الدوري المصري.

ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب المغربي رضا سليم المباراة بشكل أساسي بدلا من بيرسي تاو الذي فضل الجهاز الفني إراحته مع المداقع محمد عبدالمنعم.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد البنك الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة،علي معلول.

وسط الملعب: مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور.

الهجوم: رضا سليم، حسين الشحات، محمود كهربا.

ويخوض الأهلي المباراة وهو في حالة معنوية كبيرة بعد التتويج ببطولة كأس مصر على حساب الغريم التقليدي الزمالك بهدفين دون رد في النهائي، بينما يبحث البنك الأهلي عن تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري والابتعاد عن مناطق الهبوط.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، بينما يقبع البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة.