معرض لندن الدولي للكتاب ٢٠٢٤ .. المصرية السودانية الإماراتية تشارك بـ15 عملاً مترجمًا و850 عنوانًا

معرض لندن الدولي للكتاب ٢٠٢٤ .. تستعد الدار المصرية السودانية الإماراتية للنشر والتوزيع والتي تعد واحدة من أفضل دور النشر في مصر والقاهرة تحديدا لتشارك في معرض لندن الدولي للكتاب ٢٠٢٤م جناح 1C61 خلال الفترة من ١٢ لـ١٤ مارس الجاري ، حسبما صرحت بذلك الكاتبة والرسامة الشابة مها المقداد مديرة الدار.

وأضافت أن الدار استعدت لمعرض لندن بترجمة العديد من الأعمال من بينها 15 عملاً مترجمًا و850 عنوانًا لإصدارت متنوعة على مدار تاريخ الدار، إذ تم اختيار ٢٦٠ عنواناً ما بين كتب تاريخية وتراثية وثقافية.

هذا وخصصت إدارة معرض لندن الدولى للكتاب 2024، جناحا مساحته 39 مترمربعا للاجتماعات، بحيث يحق لكل ناشر عقد اجتماعاته الخاصة مجانا مع المشاركين، وبعدد مفتوح من الاجتماعات على أن تكون مدة كل اجتماع نصف ساعة، ويكون الحجز عن طريق إبلاغ مكتب رئاسة أو أمانة المعرض.

يُذكر أن معرض لندن الدولي للكتاب 2024 هو أكبر سوق في العالم لمبدعي القصص، يجمع صانعي الكتاب والناشرين، ويفتح المجال أمام الناشرين من جميع الدول لتعزيز حضورهم الدولي، ودخول أسواق عالمية جديدة ويجتمع المشاركون في مفاوضات الحقوق عبر المطبوعات والمسموعة والتلفزيون.

وتنطلق فعاليات معرض لندن الدولي للكتاب 2024، يوم 12 مارس المقبل، في أولمبيا لندن ويستمر حتى 14 مارس الحالي، ويتضمن المعرض أيضًا عددًا من المؤتمرات والندوات التي تناقش مستقبل صناعة الكتب ومستقبل النشر واتجاهات الكتب والموضوعات التي تؤثر عليها،وموضوعات أخرى مثل تأثير الذكاء الاصطناعي على التأليف والبحث العلمي، وخلق مستقبل مفتوح، وكيف تشكل الجمعيات مستقبل النشر الأكاديمي والاستراتيجيات والاتجاهات، كما يشارك في المعرض عدد من المؤلفين الأكثر مبيعًا حول العالم ليتم مناقشتهم حول حياتهم المهنية،ومساراتهم الإبداعية.