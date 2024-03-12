العريان: نجحنا في تنظيم كأس العالم للخماسي بشكل مميز وفخور بنتائج الرجال

تحدث المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة عن تنظيم بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي استضافتها الجامعة الأمريكية واختتمت منافساتها أمس.

قال العريان في تصريحات عقب ختام البطولة إنه سعيد للغاية بنجاح تنظيم البطولة مشددًا إن الاتحاد يتحسن دائمًا في الخروج من أي حدث أو بطولة كبرى بدون مشاكل موجهًا الشكر لجاويد خاوار مدير البطولة الذي قدم جهدًا خارقًا للخروج بهذا الشكل المميز.

وعن ما قدمه اللاعبون المصريون في البطولة أكد العريان أنه فخور بنتائج الرجال خاصة بعدما نجح أحمد الجندي ومعتز وائل في حصد ذهبية وفضية الفردي على الترتيب مؤكدًا أنها نتائج أكثر من رائعة.

أضاف العريان أن نتائج البنات لم تسعده مطلقًا مؤكدًا أن مستوياتهن أفضل مما قدمن في البطولة ولكن لازال المشوار طويل ويمكنهن تعويض ذلك.

وعن نتيجة التتابع المختلط واحتلال محمد الجندي وملك إسماعيل المركز الرابع أوضح العريان أنهما كانا يستطيعان حصد المركز الأول ولكنها الرياضة التي ليس لها «كبير».

وتطرق العريان للحديث عن التأهل إلى أولمبياد باريس وأكد أن الفرص متاحة للجميع حيث يتنافس 4 لاعبات على مقعدين ويتنافس 6 لاعبين على مقعدين أيضًا ولكن لازالت الفرص متاحة لجميع اللاعبين واللاعبات حتى بطولة العالم المقبلة في الصين.

تابع العريان أنه بالرغم من تأهل مهند شعبان وأحمد الجندي وملك إسماعيل للأولمبياد فإن ذلك لا يضمن لهم المشاركة في باريس لذلك يجب عليهم الاجتهاد وبذل أقصى ما لديهم لتحقيق نتائج مميزة فيما تبقى من بطولات من أجل تمثيل مصر في الأولمبياد.

وأكد العريان أنه بالنسبة للاتحاد في حال تأهل أكثر من لاعبين ولاعبتين تكون الأولوية في الاختيار لمن ينجح في التتويج بميدالية في بطولة العالم للصين يليها نهائي كأس العالم الذي انتهى وتوج به مهند شعبان ثم بطولة العالم 2023، ثم التصنيف العالمي الذي يتأهل منه أول 6 مراكز فقط، ثم البطولة القارية الإفريقية.

واختتمت أمس الأحد بطولة كأس العالم للخماسي الحديث واستطاعت مصر التتويج بميداليتين في البطولة من خلال الثنائي أحمد الجندي ومعتز وائل اللذان نجحا في التتويج بذهبية وفضية فردي الرجال، على الترتيب خلال نهائي فردي الرجال.

فيما حقق الزوجي المصري المكون من ملك إسماعيل ومحمد الجندي المركز الرابع برصيد 1315 نقطة في منافسات التتابع المختلط.