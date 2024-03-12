وكيل تعليم دمياط يشدد على انتظام حضور الطلاب بالمدارس

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عدة مدارس بإدارة السرو التعليمية بحضور وائل الموجي مدير الإدارة، ولطفي مراد وكيل الإدارة وذلك لمتابعة انضباط العملية التعليمية ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

وشملت الجولة مدارس الشهيد عربانو الابتدائية، بنات السرو الابتدائية وتل الكاشف الثانوية وتل الكاشف الابتدائية وتل الكاشف الابتدائية المشتركة وسيف الدين رقم واحد وسيف الدين بنات الاعدادية وسيف الدين الإعدادية بنين وعطا الله الابتدائية وسلطان بدوى تعليم أساسى وسلطان بدوى الابتدائية وفهيمه بدوى تعليم أساسى.

وهنأ وكيل الوزارة العاملين، بالمدارس بحلول شهر رمضان المبارك مؤكدا أن العملية التعليمية بالمدارس مستمرة بالإضافة إلي جانب اعمال امتحانات الشهر، وعلى جميع إدارات المدارس اتخاذ كافة الإجراءات لجذب الطلاب واستمرار العملية التعليمية ولا مجال للتقاعص.

وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح وناقش الطلاب والطالبات حول العملية التعليمية متابعا نسب حضور الطلاب بالفصول.

ووجه وكيل الوزارة إدارتي المتابعة والحوكمة ومدراء المراحل بالمديرية والإدارة التعليمية بمتابعة سير العمل بالمدارس وانتظام حضور الطلاب.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط