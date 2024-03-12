نادي ميلان الإيطالي يوجه رسالة دعم لأحمد رفعت

وجه نادي اي سي ميلان الإيطالي، رسالة دعم للاعب أحمد رفعت جناح فريق مودرن فيوتشر في ظل أزمته الصحية الأخيرة.

كان أحمد رفعت سقط بشكل مفاجئ في مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري قبل نهاية اللقاء، ليتم نقله سريعا إلى المستشفى، بعدما اتضح فيما بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وتعرضه لأزمة قلبية.

كتب ميلان في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "X": قلوبنا مع عائلة اللاعب المصري أحمد رفعت، وتمنياتنا له بالشفاء العاجل.

وشهدت حالة أحمد رفعت تحسن نسبي بعدما توقفت عضلة القلب لمدة ساعة ونصف قبل أن يعود النبض، والتنفس بشكل بطئ.

رئيس الاتحاد السكندري: أحمد رفعت خضع ل35 صدمة كهربائية

في سياق آخر أوضح محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري في تصريح متلفز، أن حالة رفعت باختصار كانت في مرحلة ما، والآن في مرحلة أفضل.

وتابع أن رفعت كان في حالة سيئة للغاية عندما وصل إلى المستشفى، وقام الأطباء بإجراء 35 صدمة كهربائية له لإنعاش قلبه واستئناف النبض، مضيفا أت حالة اللاعب مستقرة حاليًا ويخضع للملاحظة الطبية في وحدة العناية المركزة، تحت إشراف طبيب القلب المحترف.