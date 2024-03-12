رئيس الاتحاد السكندري: أحمد رفعت خضع ل35 صدمة كهربائية

تحدث رئيس نادي الاتحاد السكندري، محمد مصيلحي، عن تفاصيل عن الحالة الصحية للاعب فيوتشر، أحمد رفعت، بعد سقوطه قبل نهاية المباراة بين الفريقين في الدوري.

وأوضح رئيس الاتحاد في تصريح متلفز، أن حالة رفعت باختصار كانت في مرحلة ما، والآن في مرحلة أفضل.

وتابع أن رفعت كان في حالة سيئة للغاية عندما وصل إلى المستشفى، وقام الأطباء بإجراء 35 صدمة كهربائية له لإنعاش قلبه واستئناف النبض، مضيفا أت حالة اللاعب مستقرة حاليًا ويخضع للملاحظة الطبية في وحدة العناية المركزة، تحت إشراف طبيب القلب المحترف.

وأضاف أن هناك خبراء متخصصين سيتابعون رفعت في المستشفى بعد ظهر الثلاثاء لتقييم حالته، ومن ثم إجراء التقييم بناء على التقارير والفحوصات لحسم الأمور المتعلقة بنقله إلى مستشفى آخر متخصص في علاج القلب.

وأضاف أنه كان من الضروري التواجد ودعم لاعبهم السابق رفعت، حتى لو لم يكن لاعبا سابقا أو منافسا لهم.

