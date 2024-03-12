رئيس نادى الاتحاد السكندرى يصل للمستشفى للإطمئنان على "رفعت" ويطالب الجماهير بالدعاء

خاص

وصل محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى الى المستشفى التخصصى الذى يتلقى فيه العلاج اللاعب أحمد رفعت نجم نادى مودرن فيوتشر للإطمئنان عليه وعلى سير وتطور حالته الصحية.



وقال مصيلحى للوفد " نطالب الجماهير بإستمرار الدعاء لرفعت خاصة وأننا فى أيام مباركة مؤكدا على أن اللاعب فى تحسن صحى " مشيرا الى أن رفعت تربطه به علاقات طيبة منذ أن كان لاعبا بنادى الاتحاد السكندرى.

وأكد رئيس نادى الاتحاد السكندرى على أن الفريق الطبى يتعامل مع حالة رفعت بشكل دقيق وان هناك متابعة كبيرة لحالته من مختلف الاستشاريين وانه لازال يرقد داخل العناية المركزة عقب عودته للوعى بشكل كامل.