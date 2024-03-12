وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى دار السلام وأولاد يحيي

استكمل الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، جولاته و التي تفقد فيها مستشفي دار السلام المركزي، وذلك لتقييم تلك المنشآت والإطمئنان الي الخدمات الطبية المقدمة للمواطن بها و كذلك انتظام الكوادر الطبية والفنية والإدارية و معرفة الإحتياجات الفعلية لتقديم خدمة أفضل للمرضي .

وتفقد وكيل وزارة الصحة، الخدمة المقدمة بقسم الإستقبال والطؤاري و العيادات الخارجية و وحدة الغسيل الكلوي موجهاً بمتابعة أجهزة الفحص وصيانتها و كذلك تزويد الوحدة بأطباء باطنة، مشدداً على المتابعة المستمرة لتطبيق إجراءات وسياسات مكافحة العدوي .

وحرص وكيل وزارة الصحة بسوهاج، على تفقد

المستشفي التكاملي بأولاد يحيي الحاجر وتفقد فيها أقسام الحضانات و الغسيل الكلوي و العيادات الخارجية و المعمل موجها الطب العلاجي بالمديرية بتوفير أطباء في تخصصات الجراحة و التخدير و الرمد وذلك للتوسع في تقديم الخدمات الطبية لمرضي المركز و تطوير الخدمة الطبية المقدمة لهم

واستمع وكيل صحة سوهاج، للمرضي وذويهم لمعرفة انطباعهم و ألملاحظات التي تقابلهم أثناء حصولهم علي الخدمة، مشدداً علي التواصل الدائم لفريق خدمة المواطنين مع المرضي و حسن معاملة المواطنين وتقديم خدمة طبية تليق بهم .

وجاءت الزيارة بحضور الدكتورة شيماء جابر مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة و الدكتور علي ثابت مدير مستشفى دار السلام و د محمد موسي مدير المستشفي التكاملي بأولاد يحيي الحاجر