الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى دار السلام وأولاد يحيي

جولة وكيل وزارة الصحة
جولة وكيل وزارة الصحة

استكمل الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، جولاته و التي تفقد فيها مستشفي دار السلام المركزي، وذلك لتقييم تلك المنشآت والإطمئنان الي الخدمات الطبية المقدمة للمواطن بها و كذلك انتظام الكوادر الطبية والفنية والإدارية و معرفة الإحتياجات الفعلية لتقديم خدمة أفضل للمرضي . 

وتفقد وكيل وزارة الصحة، الخدمة المقدمة بقسم الإستقبال والطؤاري و العيادات الخارجية و وحدة الغسيل الكلوي موجهاً بمتابعة أجهزة الفحص وصيانتها و كذلك تزويد الوحدة بأطباء باطنة، مشدداً على المتابعة المستمرة لتطبيق إجراءات وسياسات مكافحة العدوي .

وحرص وكيل وزارة الصحة بسوهاج، على تفقد

 المستشفي التكاملي بأولاد يحيي الحاجر وتفقد فيها أقسام الحضانات و الغسيل الكلوي و العيادات الخارجية و المعمل موجها الطب العلاجي بالمديرية بتوفير أطباء في تخصصات الجراحة و التخدير و الرمد وذلك للتوسع في تقديم الخدمات الطبية لمرضي المركز و تطوير الخدمة الطبية المقدمة لهم

واستمع وكيل صحة سوهاج، للمرضي وذويهم لمعرفة انطباعهم و ألملاحظات التي تقابلهم أثناء حصولهم علي الخدمة، مشدداً علي التواصل الدائم لفريق خدمة المواطنين مع المرضي و حسن معاملة المواطنين وتقديم خدمة طبية تليق بهم . 

وجاءت الزيارة بحضور الدكتورة شيماء جابر مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة و الدكتور علي ثابت مدير مستشفى دار السلام و د محمد موسي مدير المستشفي التكاملي بأولاد يحيي الحاجر

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