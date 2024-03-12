يورجن كلوب يشيد بتمريرة محمد صلاح "السحرية" لـ لويس دياز

أشاد يورجن كلوب بتمريرة محمد صلاح السحرية الرائعة لزميله لويس دياز في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي التي أقيمت أول أمس بين الفريقين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بهدف لكل منهما والتي أقيمت الأحد على ملعب الأنفيلد لحساب الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج".

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح بديلا في الدقيقة 61، وخروج اللاعب دومينيك سوبوسلاي، ولم ينجح صلاح في هز شباك السيتي ولكنه قدم مستوى رائع وصنع فرصة محققة للتهديف إلا أن لويس دياز أهدرها.

وقال يورجن كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: " حين شارك محمد صلاح أمام مانشستر سيتي لعب تمريرة رائعة وضعت لويس دياز في موقف إنفراد بالمرمى ".

وأضاف مدرب الريدز: " لم يتمكن لويس دياز من استغلال هدية صلاح بشكل صحيح، لكن هذه هي الجودة التي يتمتع بها النجم المصري ".

ليفربول وأرسنال والسيتي يتصارعون على الصدارة

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن أرسنال الذي يتصدر الدوري بنفس رصيد النقاط، بينما يحتل مانشستر سيتي بالمركز الثالث برصيد 63 نقطة.