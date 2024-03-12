شبانة: درس بيرسي تاو فى أزمة محمد صلاح

قارن الإعلامي محمد شبانة بين موقف هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا في إدارته لأزمة بيرسي تاو مع الجماهير والإعلام هناك وبين ما حدث في مصر في أزمة محمد صلاح.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن مدرب جنوب إفريقيا تعامل بذكاء مع اللاعب الغاضب من الهجوم الإعلامي والجماهيري عليه بعد أمم إفريقيا.

وأضاق أن المدرب قرر أن يتصدر المشهد والدفاع عن لاعبه الذي لا يرغب في الإنضمام لهذا المعسكر بإعلان استبعاده بدلا من وضعه في مواجهة مع الجماهير.

وأكمل شبانة بأن بالمقارنة بين فن إدارة الأزمة في مصر وجنوب إفريقيا تجد أن غياب التنسيق والتواصل بين جميع الأطراف في مصر أدى إلى حدوث أزمة محمد صلاح والتي كان من الممكن إحتواءها عن طريق حسام حسن منذ اللحظة الأولى.. في حين تم التعامل مع الأمر بذكاء في جنوب إفريقيا.