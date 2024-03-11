محمد صلاح يتسبب في هجوم نجيب ساويرس على إبراهيم حسن

هاجم رجل الأعمال المصري نجيب سويرس مدير الكرة بالمنتخب المصري إبراهيم حسن، بعد التصريحات التي أدلى بها الأخير بشأن عدم انضمام لاعب ليفربول محمد صلاح خلال معسكر مارس الجاري.

وكان إبراهيم حسن قد أكد بأن عدم انضمام محمد صلاح يعود لرغبة اللاعب وناديه ليفربول، بعدما فضلوا تواجده في إنجلترا.

وعلق ساويرس على هذا الأمر في تغريدة نشرها عبر الحساب الشخصي له بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سابقًا، و"إكس" حاليًا، حيث قال: " ده مش اي لاعب، الصح معرفة اسبابه و حلها.. مش التفريط فيه".

وأضاف: "احنا الخسرانيين.. بداية غير موفقة لإبراهيم حسن".

وأعلن حسام حسن قائمة منتخب مصر، بالأمس الأحد، والتي جاءت كالتالي:

محمد عواد ، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور.

و محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.