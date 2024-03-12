رئيس الجمعية العربية لطب الجنين يكشف تأثير قرار التعويم وتخفيض قيمة الجنيه على القطاع الطبي

قرار التعويم وتخفيض قيمة الجنيه يعد قرارًا اقتصاديًا هامًا يمكن أن يؤثر على العديد من القطاعات في الاقتصاد، ومن بين هذه القطاعات القطاع الطبي. فعندما يحدد سعر الدولار رسميًا في البنك ويحدث ارتفاع في قيمته، فإن هذا سيؤدي بلا شك إلى تأثيرات سلبية على قطاع الرعاية الصحية بشكل عام، بما في ذلك المستلزمات الطبية والمستشفيات وحتى الأطباء.

أحد التأثيرات الرئيسية لارتفاع سعر الدولار على المستلزمات الطبية بحسب الدكتور شادي عبد الستار سليم استشاري النساء والتوليد وطب والجنين ورئيس الجمعية العربية لطب الجنين والمتوج بالايقونة العربية في مجاله.. فعندما يرتفع سعر الدولار، يصبح الجنيه يشتري قيمة أقل من الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد المستلزمات الطبية التي تحتاج إليها المستشفيات والمراكز الطبية. هذا الارتفاع في التكلفة يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في توفير هذه المستلزمات وتأثير سلبي على جودة الرعاية الصحية المقدمة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة تكاليف المستشفيات والمراكز الطبية، فعندما يرتفع سعر الدولار، يزيد تكلفة استيراد المعدات الطبية والأجهزة الطبية المتطورة. وبما أن المستشفيات والمراكز الطبية تعتمد بشكل كبير على هذه المعدات والأجهزة لتقديم خدماتهم، فإن هذا الارتفاع في التكلفة يمكن أن يؤدي إلى ضغوط مالية على هذه المؤسسات وتأثير سلبي على تطوير البنية التحتية الصحية.

علاوة على ذلك، فإن تأثير قرار التعويم وتخفيض قيمة الجنيه قد يمتد ليشمل الأطباء والكوادر الطبية. فبالنظر إلى أن العديد من الأطباء والكوادر الطبية قد يعملون في القطاع الخاص، فإن زيادة تكاليف المستلزمات الطبية والمعدات الطبية قد تؤدي إلى زيادة تكاليف تشغيل العيادات الخاصة والعيادات الفردية. وهذا بدوره قد يؤثر على توفر الخدمات الطبية وقدرة الأطباء على تقديم الرعاية الصحيةبشكل فعال وبأسعار معقولة.

*إجراءات التحدي*

وكما يقول دكتور شادي: الواضح أن تأثير قرار التعويم وتخفيض قيمة الجنيه على القطاع الطبي يمكن أن يكون سلبيًا. ولكن هناك بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذا التحدي. يمكن للحكومة أن تعمل على توفير سبل الدعم والتسهيلات للشركات المحلية المنتجة للمستلزمات الطبية، مما يمكنها من تقديم منتجات عالية الجودة بتكاليف أقل.

علاوة على ذلك، يمكن تشجيع الاستثمار في صناعة المستلزمات الطبية المحلية للحد من الاعتماد على الاستيراد. يمكن توفير التسهيلات والحوافز للشركات المحلية لتطوير وتوسيع قدراتها التصنيعية وتحسين جودة منتجاتها.

بالنسبة للمستشفيات والمراكز الطبية، يمكن تعزيز الكفاءة وتحسين إدارة التكاليف للتكيف مع زيادة التكاليف. يمكن اعتماد استراتيجيات للتحسين العمليات وتوفير الموارد بشكل أكثر فاعلية. يمكن أيضًا تعزيز التعاون بين المستشفيات والمراكز الطبية لمشاركة الموارد وتقديم الخدمات بشكل مشترك.

بالنسبة للأطباء والكوادر الطبية، يمكن تقديم التدريب المستمر والتطوير المهني لتحسين مهاراتهم والحفاظ على مستوى عالٍ من الرعاية الصحية. يمكن أيضًا تشجيع التعاون بين الأطباء وتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الطبية.

باختصار، قرار التعويم وتخفيض قيمة الجنيه يمكن أن يؤثر سلبًا على القطاع الطبي بشكل عام، ولكن باستخدام استراتيجيات مناسبة، يمكن تقليل هذا التأثير السلبي والتعامل معه. يتطلب ذلك تعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمهنيين الطبيين لتنفيذ إجراءات فعالة للحفاظ على جودة الرعاية الصحية وتوفيرها بأسعار معقولة للمرضى.

في النهاية يؤكد دكتور شادي أن قرار التعويم ودون ضوابط مكملة سيضرب الخدمة الصحية فى مقتل لاننا نستورد كل حاجة ادوية ومستلزمات واجهزة ده غير انه الاسعار كلها هتغلى فالمواطن مش هيكون معه فلوس يكشف ولايشترى ادوية ولا اعتقد ان الحكومة ستمد يد العون للقطاع الصحى بتوفير الادوية والمستلزمات فالحكومة ففط تطور المستسفيات بمليارات عن طريق هدمها واعادة بناؤها وعمل سيراميك ورخام وحوائط زجاجية.. حتى يتمكن المقاولون من اهذ عمولات كبيرة جدا لكن التطوير الحقيقى الذى يخدم المواطن من تدريب ورفع كفاءة الكادر الطبى او توفير ادوية ومستلزمات واجهزة فهذا ليس من اولويات الحكومة.



الجدير بالذكر أن الدكتور شادي عبد الستار سليم قد أتم اختياره في احتفالية ملتقى الأيقونات العربية بحضور ممثلي الدول العربية المختلفة والتي تهدف اختيار شخصية مميزة في كل مجال لتصبح رمزًا عربيًا في مجالها، والتي تعد إلهامًا للجميع في المنطقة...فكان من الشخصيات الرائعة التي تم اختيارها خلال هذا الملتقى تتويج د. شادي عبد الستار سليم كشخصية عربية أيقونية في مجال النساء والتوليدوطب الجنين . يُعتبر د. شادي عبد الستار سليم استشاريًا معروفًا في هذا المجال ورئيسًا للجمعية العربية لطب الجنين، بالإضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة مركز نيوكليوباترا الطبي. ويعتبر د. شادي عبد الستار سليم مثالًا حيًا للتفاني والتميز في العمل الطبي والمساهمة الفعالة في تطوير مجال النساء والتوليدوطب الجنين وتدريب الاطباء في العالم العربي.

وتم اختيار د. شادي عبد الستار سليم بناءً على خبرته الواسعة وإسهاماته الملموسة في تقديم الرعاية الصحية للنساء والأجنة وتعزيز التوعية الصحية في المجتمع