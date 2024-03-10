سعر اليورو بداية تداولات اليوم الأحد أمام الجنيه المصري في البنوك

سعر اليورو اليوم الاحد.. شهد سعر اليورو خلال بداية تعاملات اليوم الاحد في البنوك المصية والشركات المصرفية اليوم الأحد، حالة من الاستقرار، مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، وسجل سعر اليورو اليوم الأحد في بنك مصر نحو 53.95 جنيه للبيع، و53.67 جنيه للشراء.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر اليورو خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاحد في البنوك المصرية، وتقدم الوفد هذه الخدمة للوقوف لحظيا على أخر المستجدات التي تطرأ على ساحة العملات بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر اليورو اليوم الاحد في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الأحد في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو “Euro” اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 53.95 جنيه للبيع، و53.75 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 54.1 جنيه للبيع، و53.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم الأحد في بنك مصر 53.95 جنيه للبيع، و53.67 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم الأحد في بنك الإسكندرية 54.13 جنيه للبيع، و53.67 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

جاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الأحد 55.24 جنيه للبيع، و53.95 جنيه للشراء.