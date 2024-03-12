ملخص أحداث الحلقة الأولى من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية في رمضان (شاهد)

عرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية".

الحلقات الأولى من المسلسلات التاريخية والأكشن والدراما الشعبية شهدت أحداثا مشوقة، فقد سلط مسلسل الحشاشين الضوء على علاقة الصداقة بين حسن الصباح (كريم عبدالعزيز) وزيد بن سيحون (أحمد عيد).

ومع سير أحداث الحلقة، يكشف حسن الصباح لزيد بن سيحون أنه رآه في منامه قبل رؤيته في الحقيقة، لذلك دافع عنه وأنقذه، وهنا بايع سيحون حسن الصباح مدى الحياة.

مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان

وشهدت أحداث الحلقة الاولى من مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان احداثا مشوقة، فقد ألقت الشرطة القبض على عبدالعزيز مخيون والد المعلم مصطفى شعبان بسبب وجود شحنة هيروين في عربة السمك، وأظهرت الحلقة أنه شهم وجدع مع أهل منطقته والكل يحبه.

مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة

وبدأت الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة الذي يجسد شخصية الدكتور ياسين ولديه عيادة خاصة، حيث ينتقل المشهد لبيت الرفاعي مع كبير العائلة محمود الرفاعي (أحمد فؤاد سليم) وهو رجل خير يساعد كل أهالي المنطقة ومتزوج من ليلى (صفاء الطوخي)، ولديهم 4 أبناء، هما ياسين (أمير كرارة) ويحيي (تامر نبيل) الذي يعمل ضابط شرطة، وجمالات (رحاب الجمل) ورقية (ملك قورة)، ويظهر فاروق (أحمد رزق) ابن شقيق محمود الرفاعه وذراعه اليمنى.

