مواعيد عرض مسلسلات وبرامج Mbc مصر في رمضان 2024

تُطلق شبكة قنوات Mbc مصر، كعادتها كل عام خلال شهر رمضان الكريم باقة واسعة من أضخم المسلسلات الدرامية التي تضم أبرز النجوم وتُرضي مُختلف الأذواق والمُشاهدين.

وتشمل إنتاجات متنوّعة، تجمع أهم الأعمال الدرامية والكوميدية والاجتماعية، وتنطلق الخريطة الدرامية خلال الشهر الكريم عبر قناتي Mbc مصر، وMBC مصر2، لتوفر أفضل محتوي على مدار الساعة وبما يُتيح خيارات متنوعة أمام كل المُشاهدين وفي كل الأوقات.

"رامز جاب من الآخر" - رامز جلال، ويُعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على Mbc مصر 6:05 مساءً.



كعادته السنوية ينطلق النجم رامز جلال في مغامرة تليفزيونية رمضانية جديدة، من خلال برنامج "رامز جاب من الأخر"، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر"، ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف ويضم الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز جلال.

رامز جاب من الآخر

"العتاولة" – أحمد السقا، يُعرض يومياً على "MBC مصر"، 7:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" الساعة 2:00 ظهراً، و9:30 مساءًعلى "MBC مصر2".



بعد سلسلة من النجاحات المُتعددة خلال المواسم الرمضانية المُختلفة يُطل النجم أحمد السقا مُجدداً عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان، من خلال الدراما المميزة "العتاولة"، الذي تدور أحداثه في أجواء جديدة وتم تصوير الكثير من أحداثه في لبنان، حيث يجتمع الشقيقان "نصار"، و"خضر" في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها من والدهما الراحل، إلي أن تظهر الفتاه الرقيقة الحالمة "حنه" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة وبداية حياة جديدة ولكن شقيقة والظروف القاسية لا تسمح له بذلك، فهل سينتصر الحب أم ستجبره الظروف على الإستمرار في الخروج عن القانون.

المُسلسل من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، زينة، مي كساب، وآخرين....، ومن تأليف هشام هلال، ومن إخراج احمد خالد موسي.

مسلسل العتاولة

"المداح أسطورة العودة" – حمادة هلا­­ل... يُعرض يومياً على "MBC مصر"، 8:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 12:00 ظهراً، وعلى "MBC مصر2" الساعة 12:00 ظهراً، و 11:30 مساءً.



إطلالة أخري جديدة النجم حمادة هلال عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في دراما رمضان، من خلال موسم جديد من مواسم مسلسل "المداح" حيث يُطل في الموسم الجديد تحت "المداح أسطورة العودة"، فبعد النجاح الكبير جداً الذي واكب عرض حلقات "المداح أسطورة الوادي"، و"المداح أسطورة العشق"، يعود بطل العمل "صابر" الذي سخر حياته لعلاج الناس بالقرآن والسنة النبوية لأفاق مُختلفة، حيث تتواصل الحرب مع الجن، ويظهر له المارد "قزح" في صورة إنسان، ويحاول "سميح" فتح بوابات الشياطين للقضاء على صابر الذي يقف لهم بالمرصاد بفضل هبه الله عليه وبمُساعدة أصحاب السر..

مُسلسل "المداح أسطورة العودة" من بطولة حمادة هلال، هبه مجدي، فتحي عبد الوهاب، دياب، سهر الصايغ، وآخرين..، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

المداح

"أشغال شقة" – هشام ماجد – أسماء جلال... يُعرض يومياً على "MBC مصر"، 9:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 3:00 عصراً، وعلى "MBC مصر2" الساعة 6:05 مساءً، و 12:30 بعد منتصف الليل.



في تناول درامي طريف وكوميدي لأجواء الأسر وتعاملها اليومي مع الخادمات وما يتبعها من مواقف، يُقدم النجم هشام ماجد المُسلسل الكوميدي "أشغال شقة"، عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان، حيث تنطلق الأحداث داخل منزل أسرة مصرية عادية تواجه أزمات لا حدود لها مع الخادمات مما ينعكس على حياة بطل العمل الذي يعمل طبيب وزوجته التي تعمل مذيعة تليفزيونية ولديهما طفلان توأم.

مُسلسل "أشغال شقة" من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوي محمد علي، مصطفي غريب، وآخرين... ومن تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

مسلسل أشغال شقة

"نعمة الأفوكاتو" – مي عمر – أحمد زاهر... يُعرض يومياً على "MBC مصر" 10:00 مساءً، وعلى "MBC مصر2" الساعة 4:00 عصراً، و1:30 منتصف الليل.



من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولي مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للإنطلاق عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي، حيث تتأرجح حياتها بين مُساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصي الضغوط ولا يتحمل مسؤولياته.

مُسلسل "نعمة الأفوكاتو" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، آروي، كمال أبو ريه، عماد زيادة، وآخرين، ومن تأليف محمد سامي، مهاب طارق وإخراج محمد سامي.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

"صلة رحم" بطولة إياد نصار، يُعرض يومياً على "MBC مصر"، 11:00 مساءً، والساعة 4:00 عصراً ويُعاد وعلى "MBC مصر2"، 5:00 مساءً.



في تناول درامي مُختلف لقضية هامة تدور قصة المُسلسل الإجتماعي "صلة رحم"، عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان، حيث تنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع عندما يبدأ طبيب التخدير "حسام" عقب تعرض زوجته لحادث مؤلم بخطوات خارج إطار القانون لإستئجار رحم سيدة من أجل تحقيق حلمه المؤجل بإنجاب طفل مما يورطه في الكثير من المشاكل والأزمات المُعقدة.

مُسلسل "صلة رحم" من بطولة إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، صفاء الطوخي، محمد جمعه، وآخرين، ومن تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج تامر نادي.

مسلسل صلة رحم

"أعلي نسبة مُشاهدة" – سلمي أبو ضيف، يُعرض يومياً على "MBC مصر"، 12:00 مساءً، والساعة 5:00 عصراُ، ويُعاد وعلى "MBC مصر2"، 1:00 ظهراً ، 8:30 مساءً.



"أمينة" فتاه بسيطة تعيش مع أسرتها في منطقة شعبية بسيطة، تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد نشر إختها مقطع على صفحات التواصل الإجتماعي، من خلال أحداث الدراما الإجتماعية " أعلى نسبة مُشاهدة" الذي تظهر فيه النجمة الشابة سلمي أبو ضيف في أولي بطولاتها عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، حيث تكتشف التأثير الخطير لهذا العالم على حياة الأسرة وكيف تؤثر كلمات بسيطة او مقاطع مصورة على الكثير من الأشخاص الذين تتغير وجهات نظرهم بين لحظة وأخري.

مُسلسل "أعلي نسبة مُشاهدة" من بطولة سلمي أبو ضيف، إنتصار، محمد محمود، إسلام إبراهيم، أحمد فهيم، فرح يوسف، ليلي أحمد زاهر، وآخرين... ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

مواعيد عرص مسلسلات وبرامج Mbc مصر في رمضان 2024

يُعرض مُسلسل "العتاولة" على" MBCمصر" الساعة 7:00 مساء.



يُعرض مُسلسل "المداح أسطورة العشق" على " MBCمصر" الساعة 8:00 مساء.



يُعرض مُسلسل "أشغال شقة" على " MBCمصر" الساعة 9:00 مساء.



يُعرض مُسلسل "نعمة الأفوكاتو" على " MBCمصر" الساعة 10:00 مساء.



يُعرض مُسلسل "صلة رحم" على " MBCمصر" الساعة 11:00 مساء.



يُعرض مُسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" على " MBCمصر2" الساعة 10:30 مساء.



يُعرض مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" على " MBCمصر" الساعة 12:00 منتصف الليل.



يُعرض برنامج "BIG TIME" مع عمرو أديب - أصالة على " MBCمصر" الساعة 1:00 منتصف الليل.



يُعرض برنامج "صباحك مصري" مع هشام عاصي على " MBCمصر2" الساعة 11:00 ظهراً.



يُعرض برنامج "من القلب للقلب" مع إيمان رياض على " MBCمصر2" الساعة 3:00 عصراً.



يُعرض برنامج "أهلا بالستات" مع الشيف حسن، على " MBCمصر" الساعة 1:00 ظهراً.