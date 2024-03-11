الغناء الشعبى يسيطر على مسلسلات رمضان

دائمًا ما يجذب الجمهور تترات الغناء الشعبية، حيث سيطر نجوم الغناء الشعبى على تترات 3 مسلسلات فى موسم دراما رمضان 2024.

تترات مسلسلات شعبية فى رمضان:

سيقدم تتر مسلسل “ المعلم” حكمدار الأغنية الشعبية “عبد الباسط حمودة”، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.

وتدور الأحداث حول تاجر سمك ويعيش رحلة صعود مليئة بالصراعات لاستعادة قوته ومركزه وسط كبار التجار فى شادر السمك، مقرر عرضه حصريًا على قناة الحياة في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الرقمية.

المطرب رضا البحراوى يدخل الموسم الرمضانى بغناء تتر مسلسل “محارب”، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب.

تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي ، حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماما بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته.

بينما يغنى المطرب الشعبى “أحمد شيبه” تتر مسلسل “حق عرب”، بطولة النجم أحمد العوضى، بعنوان "مضحوك عليه" والأغنية من كلمات سامح الكومي، وألحان طارق الشيخ، وتوزيع محمد جابر.

تدور أحداثه فى منطقة الجمالية حول عرب السويركى الذى تظهر له أحداث من الماضى تغير مجرى الأمور، ومن بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام.ومن المقرر عرضه حصريًا على قناة ON خلال شهر رمضان 2024، ومنصة WATCH IT الإلكترونية.