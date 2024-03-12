الوادي الجديد تستقبل رمضان بطرح أجود أنواع التمور في الأسواق

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "محافظة الوادي الجديد تستقبل شهر رمضان بطرح أجود أنواع التمور في الأسواق".



محافظة الوادي الجديد

وتستقبل محافظة الوادي الجديد شهر رمضان بنجاح كبير في الموسم الذي اختتمته مراكز المحافظة بأعلى إنتاجية، إذ قامت بتحقيق المركز الأول في مصر على مستوى في إنتاج تمور التصدير.

وذكر التقرير، أن محافظة الوادي الجديد أنتجت نحو 150 ألف طن هذا الموسم من التمور، علاوة على ذلك، فقد سجلت أعداد أشجار النخيل 2 مليون و278 ألفا و650 شجرة.

زراعة أشجار النخيل

وجاري التوسع في زراعة أشجار النخيل من أجود الأصناف على مستوى مراكز المحافظة كافة، ونجحت المحافظة في تغطية الأسواق المحلية وطلبات التصدير بالعلامة الكاملة، وجرى فتح أسواق تصديرية في أكثر من 16 دولة عربية وأجنبية وجاري استكمال شحن الطلبيات حتى الآن.

وأكد قال محمد ضاحي الدمرداش مدير مجمع تمور الوادي الجديد: "نستعد قبل بداية شهر رمضان المبارك بتجهيز التمر، من أجل توزيعه على الأسواق في أنحاء الجمهورية كافة والمصنع تابع لديوان عام المحافظة، وسعر التمور تنافسي ويلقى إقبالًا ورضا الجمهور".

