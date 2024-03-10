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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السعودية تدشن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين وتوزيع التمور في السنغال

السعودية
السعودية

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم الأحد، في العاصمة السنغالية داكار، برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين وتوزيع التمور في السنغال، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، ووزير الحج السنغالي الدكتور أبو بكر سار.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه سيتم توزيع 15 طنا من التمور على الصائمين من الأسر المتعففة والمراكز الإسلامية، ودور الأيتام والمساجد في جميع المناطق داخل السنغال، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

 

وأكد السفير "النفيعي" - في كلمة له خلال حفل التدشين - أن البرنامج يهدف إلى تخفيف المعاناة عن الأسر الأشد عوزاً واحتياجاً، مقدما الشكر لخادم الحرمين الشريفينـ على ما يوليه من اهتمام كبير بالمسلمين في شتى بقاع الأرض ومنها جمهورية السنغال.

 

من جانبه، ثمن وزير الحج السنغالي، في كلمته، جهود المملكة ودعمها لمثل هذه المشاريع الخيرية الدائمة والمستمرة.

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