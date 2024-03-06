نصائح يجب اتباعها عند شراء التمور قبل رمضان

في شهر رمضان المبارك، تكثر العادات والتقاليد التي تشترك فيها العائلات المسلمة حول العالم، ومن بين هذه العادات، شراء التمور الذي يحتل مكانة خاصة ومهمة لهذا الشهر المبارك ويعتبر جزءًا هامًا من التقاليد الدينية التي ترافق الصيام في الثقافة الإسلامية ، وكونه عنصرا أساسيا في مائدة الإفطار خلال الشهر المبارك ، ومع اقتراب بدء شهر رمضان الكريم، يحرص العديد من المواطنين على شراء ياميش رمضان والتمور التي يتم استخدامها في إعداد المشروبات والمأكولات الرمضانية، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة الأنواع الصالحة للشراء والصحية وغير الفاسدة التي يتم تناولها.

وفي هذا الإطار قدم جهاز حماية المستهلك بعض النصائح للمواطنين عند شراء المواد الغذائية حتى لا يتم شراء الفاسد منها، وتستعرض " بوابة الوفد " من خلال هذا التقرير بعض النصائح التي يجب اتباعها عند شراء التمور قبل شهر رمضان الكريم، وفق الموقع الرسمي الخاص بجهاز جماية المستهلك، والتي جاءت كالتالي:

نصائح يجب اتباعها عند شراء التمور مع اقتراب شهر رمضان الكريم

عند شراء التمور يجب التأكد من أن رائحة الثمار جيدة قبل شراؤها لضمان صلاحيتها.

عند شراء التمور يجب التأكد من خلوها من الحشرات الحية وخاصة السوس أو النمل، فضلا عن ضرورة التأكد من خلوها من الحشرات الميتة أيضا.

يمكن الاستدلال على وجود الحشرات من خلال المشاهدة والملاحظة الحسية لها أو من خلال الآثار الدالة عليها كالثقوب والنخور.

عدم شراء التمور المكشوفة والمعرضة لعوادم السيارات والغبار والحشرات وبشكل خاص الذباب لتجنب الاصابة بالامراض.

يجب اتخاذ الحذر من شراء التمور التي يوجد بها تغير في الرائحة واللون أو التي يكون بها عفن.

يجب تجنب شراء التمور التي تم تخزينها من العام الماضي.