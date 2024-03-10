الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إبراهيم حسن: كنا نتمنى تواجد محمد صلاح في معسكر مارس

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أنه كان يرغب في أن يتواجد محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال معسكر الفراعنة في شهر مارس الجاري.

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وأوضح إبراهيم حسن أن الجهاز الفني احترم رغبة محمد صلاح وناديه ليفربول في التدريب واستعادة جاهزيته.

وتحدث إبراهيم حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن قائمة منتخب مصر لمعسكر الشهر الجاري، حيث قال: "بالتأكيد، كنا نتمنى تواجد محمد صلاح، خاصة أنها البداية لنا في أول معسكر مع المنتخب، حتى تكون بداية قوية".

وتابع: "على الرغم من ذلك وافقنا كجهاز فني على طلبه لرغبته في استمرار التدريب حتى يستعيد جاهزيته، وتم التنسيق مع اتحاد الكرة على ذلك".

وأختتم إبراهيم حسن تصريحاته: "كنا نتمنى تواجد صلاح مع منتخب مصر في مباراتي غينيا وبوركينا، لأنه قوة كبيرة وسيمثل إضافة كبيرة للمنتخب".

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