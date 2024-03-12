تعليق ناري من شبانة على عدم انضمام حسام أشرف لمنتخب مصر

تعجب الإعلامي محمد شبانة من قرار جهازي منتخبا مصر الأول والأولمبي باستبعاد حسام أشرف مهاجم نادي بلدية المحلة وهداف الدوري المصري الممتاز من قائمة معسكر مارس الحالي.

وأكد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن حسام أشرف كان يستحق الانضمام لأحد المنتخبين وتمثيل مصر دوليا نظرا لعطائه الكبير طوال الموسم مقارنة بعدد من المهاجمين المنضمين في القائمتين.

وأتم شبانة حديثه بأن ما حدث مع اللاعب كفيل بأن يحبطه نفسيا بدلا من تشجيعه ومكافاته بضمه للمنتخب.