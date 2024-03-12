الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعليق ناري من شبانة على عدم انضمام حسام أشرف لمنتخب مصر

حسام أشرف
حسام أشرف

تعجب الإعلامي محمد شبانة من قرار جهازي منتخبا مصر الأول والأولمبي باستبعاد حسام أشرف مهاجم نادي بلدية المحلة وهداف الدوري المصري الممتاز من قائمة معسكر مارس الحالي.

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رئيس بلدية المحلة: فوجئت باستبعاد حسام أشرف من قائمة المنتخب

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أمير هشام: أشرف صبحي السبب في وجود حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر

وأكد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن حسام أشرف كان يستحق الانضمام لأحد المنتخبين وتمثيل مصر دوليا نظرا لعطائه الكبير طوال الموسم مقارنة بعدد من المهاجمين المنضمين في القائمتين.

وأتم شبانة حديثه بأن ما حدث مع اللاعب كفيل بأن يحبطه نفسيا بدلا من تشجيعه ومكافاته بضمه للمنتخب.

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