تشكيل آرسنال المتوقع أمام بورتو بدوري الابطال

يلتقي فريق أرسنال مع ضيفه بورتو البرتغالي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان أرسنال خسر في مباراة الذهاب أمام بورتو بهدف على ملعب "الدراجاو" وعليه فإنه مطالب بتحقيق الفوز من أجل حسم بطاقة الصعود لربع النهائي ولن يكون الفريق البرتغالي منافسًا سهلا حيث سيقاتل من أجل تحقيق المفاجأة وإقصاء المدفعجية من المسابقة.

يخوض آرسنال المباراة المرتقبة بمعنويات مرتفعة، بعدما تصدر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مستغلًا تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي بهدف لمثله.

تبدأ مباراة أرسنال وبورتو مساء اليوم الثلاثاء مع دقات الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وقطر، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات وتبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.

ويدرس أرتيتا مدرب الجانرز تشكيله للمباراة ومن المتوقع أن يدفع ب:

تشكيل آرسنال المتوقع أمام بورتو:

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

في الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، كيويور، جابرييل.

في الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

في خط الهجوم: لياندرو تروسارد، جابرييل مارتينيلي، بوكايو ساكا.