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الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أرسنال في مهمة صعبة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد فريق أرسنال لخوض مواجهة صعبة أمام ضيفه بورتو البرتغالي، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وتتمثل صعوبة المباراة على أرسنال لكونه خسر في مباراة الذهاب أمام بورتو بهدف على ملعب "الدراجاو" لذا فإنه مطالب بتحقيق الفوز من أجل حسم بطاقة الصعود لربع النهائي ولن يكون الفريق البرتغالي منافسًا سهلا حيث سيقاتل من أجل تحقيق المفاجأة وإقصاء الجانرز من البطولة.

ويدخل آرسنال المباراة المرتقبة بمعنويات مرتفعة، بعدما تمكن من اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مستغلًا تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي.

تنطلق مباراة أرسنال وبورتو مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.

تشكيل آرسنال المتوقع ضد بورتو

حراسة المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل، كيويور.

الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، جابرييل مارتينيلي.

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