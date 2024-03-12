جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ترصد بوابة الوفد جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024 على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لها، حيث تقام مباراتين في إطار منافسات دور الـ16 وهي كالأتي:

دوري أبطال أوروبا

أرسنال ضد بورتو ..

يستعد فريق أرسنال لاستقبال ضيفه بورتو البرتغالي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الإمارات، وذلك في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد بورتو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.

برشلونة ضد نابولي ..

يحل فريق نابولي ضيفًا على برشلونة في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، بإياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد نابولي في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.