الليلة.. برشلونة ونابولي في موقعة نارية بدوري الأبطال

ينتظر عشاق الكرة الأوروبية مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين برشلونة الاسباني ونابولي الايطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف ملعب "مونتجويك" مباراة برشلونة ونابولي مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان التعادل الإيجابي بهدف قد حسم مباراة الذهاب بين برشلونة ونابولي على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، وسيحصل الفائز بمباراة العودة على تذكرة العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ونابولي

تنطلق مباراة برشلونة ونابولي مساء الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.