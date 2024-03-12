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الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الليلة.. برشلونة ونابولي في موقعة نارية بدوري الأبطال

بوابة الوفد الإلكترونية

ينتظر عشاق الكرة الأوروبية مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين برشلونة الاسباني ونابولي الايطالي  في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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أرسنال في مهمة صعبة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب "مونتجويك" مباراة  برشلونة ونابولي مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان التعادل الإيجابي بهدف قد حسم مباراة الذهاب بين برشلونة ونابولي على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، وسيحصل الفائز بمباراة العودة على تذكرة العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ونابولي

تنطلق مباراة  برشلونة ونابولي  مساء الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

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الهلال والاتحاد.. كلاسيكو سعودي لحسم بطاقة ربع نهائي آسيا

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