تفاصيل زيادة أسعار تذاكر المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية (شاهد)

كشف عبد المجيد عبد الله، المتخصص في شؤون وزارة الصحة، تفاصيل أسعار الخدمات في المستشفيات الحكومية.

وقال "عبد الله" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، إنه وفق قرار وزيرا الصحة والتنمية المحلية تقرر رفع سعر التذكرة من جنيه لـ5 جنيهات في الوحدات المحلية في الصباح، وفي المستشفى العام أو المركزي بـ10 جنيهات في الفترة الصباحية، منوها أن سعر التذكرة زاد في العمل بالفترة المسائية لـ15 و20 حتى 45 جنيها.

زيادة الأسعار

وأكد أن زيادة الأسعار لتنمية وتطوير الخدمات الصحية للمواطنين، بالإضافة إلى العمل على صيانة أصول المستشفى ورفع مرتبات العاملين بالقطاع الطبي.

توفير استشاري أو أخصائي ومساعد أخصائي خلال العمل

وتابع قائلا: الوزارة ستوفر استشاري أو أخصائي ومساعد أخصائي خلال العمل في الفترات المسائية، معلقا: “الزيادة مقارنة بالأسعار في الخارج سواء كانت عيادات أو مستشفيات خاصة”.



