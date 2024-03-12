ظهور نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية بمدارس الإسماعيلية

قال محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه تم الإعلان عن نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية الخاصة بالفصل الدراسي الأول العام الدراسي 2023 /2024 بالمدارس على مستوى المحافظة.

وتابع تم إعطاء تعليمات مشدده لمدراء المدارس باستقبال أولياء الأمور والطلاب الراغبين في التعرف على نتيجة التظلم الخاص بهم وتسهيل مهمتهم.

وكان قد بدأ التقدم للتظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية عقب اعلان نتيجة الفصل الدراسي الاول في ٥ فبراير الماضي واستمرت لمدة خمسة عشر يومًا وذلك بمقر مديرية التربية والتعليم بمدينة الإسماعيلية.

واعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية في فبراير الماضي نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بنسبة نجاح بلغت ٧٨.٥٨٪.

وخاض امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية العامة بلغ ٢٧٧٥٧ طالب وطالبة من إجمالي ٢٧٨٧٨ من إجمالي المتقدمين.

وبلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين ٨٣٪، وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح ١٠٠٪، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية ١٠٠٪.

وبلغت نسبة النجاح بالمدارس العامة والحكومية عربي ٧٦.١٦٪، بينما بلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية والخاصة لغات ٩٨.٨٨%.