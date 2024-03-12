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الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال والاتحاد.. كلاسيكو سعودي لحسم بطاقة ربع نهائي آسيا

بوابة الوفد الإلكترونية

قمة من العيار الثقيل يستضيفها ملعب الجوهرة المشعة بين الاتحاد والهلال مساء اليوم، الثلاثاء، في ياب ربع نهائى دوري أبطال آسيا.

وتشير نتيجة الذهاب إلى أن الهلال الأقرب للتأهل إلى ربع النهائي بعدما فاز بهدفين دون رد في الأسبوع الماضي على ملعب المملكة أرينا في الرياض، ولكن الاتحاد أمامه فرصه العودة والثأر من الهلال بعد الخسارة في بطولة أسيا والدوري السعودي خلال الأيام القليلة الماضية.

الهلال والاتحاد..

تنطلق مباراة الاتحاد والهلال مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports AFC 1.

وعلى صعيد الدوري السعودي فيقدم الهلال مستويات مميزة حيث ينفرد بصدارة جدول الترتيب برصيد 65 نقطة، بينما يعاني الاتحاد ويتواجد في المركز الرابع  برصيد 40 نقطة.

 

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