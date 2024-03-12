يُطلق على ارتفاع ضغط الدم، المعروف أيضًا باسم "القاتل الخفي" لأنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب دون ظهور علامات تحذيرية واضحة.

وسميت الطبيبة تاتيانا زاخاروفا، التمارين الأكثر "فعالية" لخفض المستويات المرتفعة، وهو ما تؤكده الأبحاث، ومن بين جميع أنواع النشاط البدني، تبين أن التمارين متساوية القياس هي الأكثر فعالية.

ومن خلال مقارنة فعالية أشكال مختلفة من النشاط البدني في خفض ضغط الدم، وجد العلماء أن التمارين متساوية القياس كانت فعالة تقريبًا ضعف التمارين التي أوصت بها الحكومة التمارين متساوية القياس (مثل الألواح الخشبية والقرفصاء على الحائط).



ومع ذلك، توصي الطبيبة أيضًا بأن يقوم البالغون بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الرياضية متوسطة الشدة، مثل ركوب الدراجات أو المشي السريع، كل أسبوع، إلى جانب النظام الغذائي وتغييرات نمط الحياة الأخرى لخفض ضغط الدم.



تؤدي التمارين متساوية القياس إلى انقباض العضلة ولكنها لا تغير طولها، وهذا الانكماش الساكن يمكن أن يضغط على الأوعية التي تزود العضلات العاملة بالدم، مما يقلل من تدفق الدم إلى العضلات أثناء التمرين وبالتالي إمداد العضلات بالأكسجين.