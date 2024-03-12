الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة البنك بدوري نايل

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي

أختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، غدًا ‏الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري.‏

إقرأ أيضًا..

txt

بيرسي تاو وعبد المنعم خارج قائمة الأهلي لمواجهة البنك.. وعودة عبد القادر

خاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل الدخول بمعسكر مغلق استعدادًا ‏للمباراة التي من المقرر أن تقام على استاد القاهرة.‏

عقد مارسيل كولر محاضرة للاعبين، أعقبتها تدريبات بدنية متنوعة قادها أندرياس إندويا، بينما ‏قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس بمشاركة مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ‏ومحمود الزنفلي.‏

وأشرف كولر والجهاز المعاون على مجموعة من التدريبات التخصصية وتقسيمة كرة قوية، وفقًا ‏للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.‏

ويعود الفريق لمنافسات بطولة الدوري، بعد أن توج بلقب كأس مصر، عقب الفوز على الزمالك ‏بثنائية نظيفة في ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.‏

مواد متعلقة

مع اقتراب نهاية عام 2023 .. "الأهلي المصري" يستمر في تحقيق معدلات نمو متميزة

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لودية الأخدود السعودي

حراس الأهلي يخوضون تدريبات متنوعة

الأهلي ينهي تدريباته استعداداً لودية الأخدود السعودي

رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات

تفاصيل مران الأهلي..تدريبات بدنية قوية ومران خاص لـ كوكا

العرب لن ينسوا المجازر الصهيونية فى فلسطين

«ميدار» و«ماونتن فيو» يفتحان حساب بنكي ضامن «Escrow Account» لمشروع «ALIVA» فى مدينة مستقبل سيتى
الجريدة الورقية