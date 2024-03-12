الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة البنك بدوري نايل

أختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، غدًا ‏الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري.‏

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خاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل الدخول بمعسكر مغلق استعدادًا ‏للمباراة التي من المقرر أن تقام على استاد القاهرة.‏

عقد مارسيل كولر محاضرة للاعبين، أعقبتها تدريبات بدنية متنوعة قادها أندرياس إندويا، بينما ‏قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس بمشاركة مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ‏ومحمود الزنفلي.‏

وأشرف كولر والجهاز المعاون على مجموعة من التدريبات التخصصية وتقسيمة كرة قوية، وفقًا ‏للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.‏

ويعود الفريق لمنافسات بطولة الدوري، بعد أن توج بلقب كأس مصر، عقب الفوز على الزمالك ‏بثنائية نظيفة في ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.‏