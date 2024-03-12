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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيرسي تاو وعبد المنعم خارج قائمة الأهلي لمواجهة البنك.. وعودة عبد القادر

مران الأهلي
مران الأهلي

استبعد السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، الجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم لاعبي الفريق من القائمة التي تخوض لقاء البنك الأهلي غداً الثلاثاء بالجولة السادسة عشر للدوري الممتاز بإستاد القاهرة.

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وخرج الثنائي لمنحهما راحة إضافية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في نهائي كأس مصر كما خرج الفلسطيني وسام أبو علي ومحمد الشناوي حارس المرمى وياسر إبراهيم وأحمد نبيل "كوكا" والمالي أليو ديانج للإصابة.

وغادر أيضاً كريم الدبيس ومحمود متولي والحارس مصطفى مخلوف والتونسي محمد الضاوي "كريستو" لأسباب فنية بعد تعافي الأخير ومشاركته في التدريبات بشكل طبيعي.

وعاد أحمد عبد القادر بعد غياب طويل لقائمة الأهلي بعد فترة من الغياب.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة البنك كلاً من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي- حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح – عمر كمال - محمد هاني - أكرم توفيق -علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية – كريم وليد "نيدفيد" - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة".

الأجنحة: رضا سليم – أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - أنتوني موديست.

 

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