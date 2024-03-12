تأجيل مُحاكمة متهم بإنهاء حياة شخص في الفيوم

أصدرت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الاثنين، قراراً بتأجيل مُحاكمة المتهم أيمن.م المُتهم بإنهاء حياة شخص والشروع في إنهاء حياة اثنين آخرين، لدور الانعقاد في الاول من مايو القادم، وذلك لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.

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صدر القرار برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، ومحمد عبد التواب العناني، وعمرو أبو الأسرار، ووكيل النيابة طارق محمد عبد العزيز، وأمانة سر نصيف أمين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 13 أبريل 2021 بدائرة مركز طامية بالفيوم، حينما قام المتهم بمساعدة آخرين، عمدًا بأن أطلق عيارًا ناريًا من سلاح ناري طبنجة كانت بحوزته، مُحدثًا إصابة المجنى عليه الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، قاصدًا من ذلك قتله للهرب من مسرح الجريمة، وذلك حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الرابع على مسرح الجريمة، للشد من أزره على النحو المبين للتحقيقات.

واقترنت بجناية إنهاء الحياة جناية أخرى أنه في ذات المكان والزمان، شرع المتهمون في إزهاق روح المجني عليهما عمر عبد التواب كيلاني وعماد حمدي إسماعيل، عمدًا.

وجاء ذلك بأن أطلق المتهم الأول صوب المجني عليه الأول عيارًا ناريًا من سلاح ناري طبنجة كانت بحوزته، بينما تعدى المتهم الثاني بسلاح أبيض سنجة على المجني عليه الثاني، مُحدثين إصابتهما الواردة في تقرير الطب الشرعي قاصدين من ذلك قتله للهرب من مسرح الجريمة، إلا أنّه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج، وذلك حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الرابع على مسرح الجريمة، بالاتفاق مع المتهم الخامس، للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، حكماً بمعاقبة مُتهمٍ بالسجن المُشدد 3 سنوات لمُدانٍ بالإتجار في الحشيش.

وتضمن نص الحكم تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين الدكتور عادل محمد السيوي، وأحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم بدر.ع أنه في يوم 3 فبراير 2023 بدائرة مركز شرطة الجيزة أحرز بقصد الإتجار في الحشيش في غير الأحوال المُصرح با قانوناً.

كما أسندت إليه أنه أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص.

وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز ذخائر عدد "طلقة" مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق بدون ترخيص.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بالقاهرة أن القطعتين المضبوطتين مع المُتهم واللتان وزنتا قائماً 81.90 جم (واحد وثمانون جراماً وتسعون سنتيجرام) – هما للحشيش المُخدر – المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط بحوزته هو فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 مللي بماسورة واحدة غير مششخنة كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الطلقة المضبوطة هي من ذات عياره ومما يستخدم عليه وكاملة وسليمة وصالحة لذلك.