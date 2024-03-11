دبلوماسي: لا آخذ تصريحات الرئيس الأمريكى بجدية

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يتم أخذها بجدية، لأن أمريكا بها مواقف متضاربة.

وتابع بيومي خلال تصريحاته عبر فضائية “ اكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أن من مصلحة أمريكا ودول الغرب زرع إسرائيل في المنطقة لتحول دون وحدة العالم العربي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث بحديث، وتتصرف بأفعال مغايرة تمامًا.

وواصل بيومي أن أمريكا من مصلحتها الاستراتيجية زرع إسرائيل لتفرق بين العالم العربي، ورغم ذلك أمريكا لا تستطيع أن تتجاهل مشاعر الرأي العام بعد عمليات الإبادة التي ارتكبتها دولة الاحتلال في قطاع غزة.



وأوضح أن الموقف الطاغي أكثر على الموقف الأمريكي هو حماية إسرائيل، خاصة إسرائيل المتطرفة الحالية، لأنها تمثل أقصى ما تتمناه صناعة السلاح التي باعت سلاح في الـ3 أشهر الأخيرة بـ50 مليار دولار، وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سينتج بـ100 مليار دولار أسلحة إضافية عما ينتج عادة.