بايدن يقترح ميزانية لعام 2025 قدرها 7.2 تريليون دولار

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، خطة الميزانية لعام 2025 التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي يبلغ قدرها 7.26 تريليون دولار دون أن تتضمن تمويل الدعم الحاسم إلى أوكرانيا.

وبحسب الوثيقة التي نشرها البيت الأبيض: "تكرر ميزانية بايدن للسنة المالية 2025 دعوة الإدارة للمشرعين الأمريكيين لتمرير مشروع قانون إضافي بقيمة 92 مليار دولار يتضمن تمويلًا إضافيًا لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان".

وأضافت الوثيقة: "في غياب إجراء من الكونغرس بشأن هذا الطلب الطارئ، لن تتمكن الولايات المتحدة من تقديم الدعم اللازم إلى أوكرانيا، وتوفير الدعم العسكري المطلوب بشكل عاجل للحلفاء والشركاء".

وبحسب الوثيقة، فقد طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن ما مجموعه 7.266 تريليون دولار لتمويل ميزانية السنة المالية 2025.

ويتضمن مبلغ 7.266 تريليون دولار 900 مليار دولار للدفاع الوطني، وأكثر من 4.3 تريليون دولار لمجموعة من البرامج، بما في ذلك الضمان الاجتماعي، والمساعدات الطبية، والرعاية الطبية، و965 مليار دولار لسداد الفوائد على الدين الوطني.

كما تشمل ميزانية بايدن للسنة المالية 2025 طلب 25 مليون دولار لإنشاء صندوق جديد "لقمع نفوذ روسيا في أفريقيا".

ويقترح بايدن أيضا في ميزانية 2025 مبلغ 482 مليون دولار لأوكرانيا، من أجل التعافي الاقتصادي في أوكرانيا.

كما تضمنت مقترحات بايدن الرئيسية لموازنة 2025، طلب 850 مليار دولار للبنتاغون بزيادة 34 مليار دولار عن المستوى المقرر في عام 2023، علاوة على 100 مليون دولار للمساعدة العسكرية لتايوان.

ومن غير المرجح أن يعتمد الكونغرس العديد من البنود الواردة في ميزانية بايدن، نظرا لأن الجمهوريين المعارضين لسياساته يسيطرون على مجلس النواب. لكن الخطة تشير إلى أولويات الرئيس إذا فاز بولاية ثانية في منصبه وكان قادرا على تأمين الأغلبية الديمقراطية في الكابيتول هيل.